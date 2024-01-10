Красногорск, 10 января, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Обгоревшие останки человека обнаружили в доме пропавшего 50-летнего российского рэпера Sir-J (Сергея Булавинцева) в Видном, сообщили 10 января в пресс-службе Следственного комитета.

Личная страница вконтакте Рэпер Sir-J (Сергей Булавинцев)

«В ходе разбора сгоревшего дома пропавшего мужчины и дополнительного осмотра <…> обнаружены обгоревшие фрагменты тела человека», — говорится в сообщении.

В СК заявили, что экспертизы, в том числе генетическая, помогут установить личность погибшего.

Следователи начали проверку по заявлению родственников 50-летнего музыкального исполнителя о его безвестном исчезновении. К поискам рэпера Sir-J подключили волонтёров, в том числе из отряда «Лизы Алерт».

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Как передавало 7 января ИА Регнум, об исчезновении российского рэпера Sir-J сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт». Музыкальный исполнитель ушёл из дома 30 декабря 2023 года. Он был одет в светло-серые брюки с карманами и чёрную толстовку.

По сообщениям, в загородном доме рэпера в Видном 30 декабря случился пожар. При тушении хозяина дома не видели. Однако, предположительно, после инцидента он сел в электричку, которая следовала в микрорайон Ожерелье в Московской области. После этого мужчина не выходил на связь. На следующий день, 31 декабря, бывшая жена рэпера обратилась в полицию.

Sir-J начал записывать рэп одним из первых в России, в самом начале 1990-х. Известность ему принёс проект D. O. B. Community, который он основал вместе с другом Олегом Жиляковым в 1994 году. Коллектив выпустил три альбома, а в 2012 году прекратил своё существование. Sir-J также является бывшим участником групп Bust A. S! , «Империя», RAPtila Camaradaz и Cre8ive. Летом 2023 года он выпустил первый сингл нового альбома.