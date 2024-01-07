Видное, Московская область, 7 января, 2024, 16:38 — ИА Регнум. В городе Видное Московской области пропал 50-летний российский рэпер Sir-J (настоящее имя — Сергей Булавинцев), сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Кадр из видео Сергей Булавинцев

Рэпер ушёл из дома 30 декабря 2023 года, с тех пор о его местоположении ничего неизвестно. Он был одет в светло-серые брюки с карманами и чёрную толстовку.

По информации от его близких друзей, которые приводятся в СМИ, 30 декабря в загородном доме Булавинцева случился пожар, при тушении которого хозяин дома не обнаружился. После происшествия он сел в электричку, которая следовала в микрорайон Ожерелье в Подмосковье. С тех пор он не выходил на связь. На следующий день его бывшая жена подала заявление в полицию, но до сих пор местонахождение Булавинцева неизвестно.

Sir-J называют «рэп-ветераном», он начал записывать рэп одним из первых в России, в самом начале 1990-х. Булавинцев известен по проекту D. O. B. Community, который основал вместе со своим другом Олегом «Ladjak» Жиляковым в 1994 году. Всего рэп-коллектив выпустил три альбома, после чего в 2012 году прекратил свое существование.

Летом 2023 года Булавинцев выпустил первый сингл с будущего альбома, который до сих пор так и не вышел.

Как передавало ИА Регнум, 3 января стало известно, что в Красноярске пропал баскетболист клуба «Барнаул» Антон Петухов. По информации правоохранительных органов, спортсмен направлялся на остров Татышев в Красноярске — популярное место отдыха и занятий спортом среди горожан. В ночь с 30 на 31 декабря около 03:30 по местному времени вышел из дома и перестал выходить на связь.

В группе «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной в соцсети «ВКонтакте» уточняется, что по видеозаписям было установлено, что разыскиваемый молодой человек упал в реку Енисей с Октябрьского моста, его тело ищут.