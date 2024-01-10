Анадырь, 10 января, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 10 января в ходе рабочего визита на Чукотку посетил тепличный комплекс семьи Макатровых, сообщили в пресс-службе Кремля.

Фотохост-агентство РИА Новости Владимир Путин

«Первый пункт программы Путина в Анадыре — тепличный комплекс семьи Макатровых», — сообщили в пресс-службе.

Первую на Чукотке газифицированную теплицу открыли в Анадыре 25 апреля 2023. Площадь тепличного комплекса семьи Макатровых составляет 1200 квадратных метров. Семья круглый год выращивает в теплицах овощи в условиях вечной мерзлоты.

По Анадырю глава государства передвигался на снегоболотоходе.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января начался визит Путина на Чукотку. Президент в 2017 году рассказал, что ещё не был в Чукотском автономном округе и хотел бы побывать в этом регионе.