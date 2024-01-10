Москва, 10 января, 2024, 04:40 — ИА Регнум. В период с начала 2024 года хакеры опубликовали свыше 116 миллионов записей с данными россиян общим объёмом более пяти терабайт. Об этом в среду, 10 января, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГК «Солар», занимающуюся кибербезопасностью.

Иван Шилов ИА Регнум Хакер

«С начала 2024 года в сеть утекло 116,5 миллиона строк данных пользователей общим объёмом 5 ТБ», — приводит агентство слова руководителя сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura Александр Вураско.

Отмечается, что в 2024 году количество слитых данных увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. Небольшое затишье в публикации данных наблюдалось только 1 января.

Кроме того, в пресс-службе ГК «Солар» уточнили, что больше всего атака затронула финансовый сектор. В частности, от утечек данных пострадали отрасли госсектора, телекома, услуг, ритейла и IT.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря в Совбезе России сообщили, что ряд российских ресурсов в течение всего 2023 года подвергался кибератакам со стороны иностранных спецслужб. Участники заседания Межведомственной комиссии Совбеза по информационной безопасности охарактеризовали ситуацию в этой сфере как стабильно напряжённую.