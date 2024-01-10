Кито, 10 января, 2024, 04:05 — ИА Регнум. Заседание совета безопасности Эквадора созвал президент республики Даниэль Нобоа для выработки мер борьбы с преступными группировками. Об этом 10 января сообщил сам политик в соцсети Х (ранее Twitter).

(сс) Yamil Salinas Martínez Флаг Эквадора

«Только что был созван Совет общественной и государственной безопасности. Мы не позволим террористическим группировкам нарушать мир в стране», — указал глава Эквадора.

В Эквадоре 7 января из тюрьмы сбежал главарь одной из крупнейших преступных группировок Хосе Адольфо Вильямар по прозвищу Фито, после чего в тюрьмах резко обострилась ситуация в сфере безопасности, начались беспорядки и столкновения с охраной и полицией. 9 января из тюрьмы сбежал лидер второй крупной преступной банды, а также ещё около 40 заключённых. Часть сбежавших удалось найти, но большинство заключённых остаются на свободе.

В Гуаякиле вооружённые люди, скрывшие свои лица под масками, ворвались в студию эквадорского телеканала TC во время прямого эфире и взяли телеведущих в заложники.

Правоохранителям удалось освободить большинство заложников, арестовав 13 нападавших. Несколько ключевых автомагистралей Гуаякиля перекрыты полицией, приостановил работу автовокзал, все учебные заведения в Эквадоре переведены на удаленный режим, населению рекомендовано не выходить на улицу.

Президент Нобоа объявил в Эквадоре режим внутреннего вооруженного конфликта и «мобилизацию вооружённых сил и национальной полиции» в целях обеспечения защиты суверенитета и территориальной целостности от террористических организаций, преступных группировок и воюющих негосударственных объединений.