Гуаякиль, Эквадор, 10 января, 2024, 01:19 — ИА Регнум. Полицейские задержали несколько бандитов, захвативших студию телеканала TC Television в эквадорском городе Гуаякиле. Об этом на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter) сообщила полиция Эквадора.

Keith Allison Задержание

Ранее правоохранительные органы страны направили к офису подразделения сил специального назначения. Такое решение приняла полиция после сообщения о захвате телестудии.

Представители правоохранительных органов отметили, что полицейским также удалось эвакуировать людей из захваченного здания и собрать вещественные доказательства, связанные с нападением. Сведения о жертвах или пострадавших не приводятся.

Представитель администрации президента Эквадора Роберто Исуриета Канова уточнил, что полицейские смогли освободить большую часть заложников, захваченных боевиками.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января газета La Nation проинформировала о том, что группа из 20 вооружённых лиц проникла в здание, где находится студия телеканала TC Television. Бандиты установили взрывчатку на входе в редакцию и ворвались в помещения, взяв в заложники сотрудников СМИ.

Один из боевиков потребовал предоставить захватчикам микрофоны и возможность выйти в прямой эфир. После этого эквадорская телевизионная сеть Ecuavisa и журнал Vistazo эвакуировали своих работников.

31 августа в шести тюрьмах Эквадора заключенные захватили в заложники более 50 полицейских и охранников. Это стало ответом преступных группировок на проведение обысков в исправительных учреждениях, в рамках которых у осуждённых планировалась изъять запрещённые предметы.

На следующий день власти освободили всех заложников и взяли ситуацию в тюрьмах под свой контроль.