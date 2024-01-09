Кито, 10 января, 2024, 01:08 — ИА Регнум. Президент Эквадора Даниэль Нобоа, победивший на выборах на пост главы государства 15 октября, объявил о начале действия в стране режима внутреннего вооружённого конфликта на фоне массовых беспорядков с вооружёнными нападениями и захватом заложников в различных городах. Об этом Нобоа сообщил на своей странице в социальной сети X, опубликовав текст указа.

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«Я подписал президентский указ, вводящий режим внутреннего вооружённого конфликта», — говорится в сообщении, к которому Нобоа прикрепил подписанный документ.

Согласно документу, президент Эквадора распорядился объявить на территории страны «мобилизацию вооружённых сил и национальной полиции» в целях обеспечения защиты суверенитета и территориальной целостности от террористических организаций, преступных группировок и воюющих негосударственных объединений.

Как передавало ИА Регнум, ранее во вторник группа вооружённых лиц ворвалась в студию эквадорского телеканала TC в Гуякиле во время прямого эфира и взяла в заложники ведущих, журналистов и других сотрудников. Нападение произошло примерно в 14:20 по местному времени (22:20 мск). Злоумышленники проникли в здание, установили взрывчатку на входе в редакцию и потребовали предоставить им микрофоны и возможность говорить в прямом эфире.

Полиция Эквадора на фоне этого вооружённого нападения направила на место происшествия специализированные подразделения для устранения возникшей чрезвычайной ситуации.