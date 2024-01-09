Вашингтон, 10 января, 2024, 00:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины испытывают острый дефицит боеприпасов и снарядов для реактивной и ствольной артиллерии, в то время как Конгресс Соединённых Штатов Америки задерживает решение по запросу президента Джо Байдена о помощи Украине, заявил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер.

Иван Шилов ИА REGNUM Чак Шумер

«У (Украины. — Прим. ред.) заканчиваются боеприпасы… По словам одного наблюдателя, они могут дать только один ответный залп на каждые пять или около того выстрелов россиян по ним», — сказал он в ходе выступления в сенате во вторник, 9 января, добавив, что США должны принять меры в сложившейся ситуации.

При этом накануне, 8 января, Чак Шумер сообщил, что представители Демократической и Республиканской партий США достигли существенного прогресса в переговорах об ужесточении миграционного законодательства в обмен на одобрение запроса Джо Байден о выделении помощи Украине. По его словам, за последние несколько дней законодателям удалось добиться большего прогресса, чем за прошедшие недели.

Как передавало ИА Регнум, американский миллиардер и предприниматель, а также глава Tesla и Space X Илон Маскраскритиковал версию законопроекта о дополнительных бюджетных ассигнованиях, который включал 65,5 миллиарда долларов на нужды Украины. По мнению Маска, прогресса в украинском конфликте не удастся добиться таким образом, в то время как население страны «приносится в жертву без каких-либо территориальных приобретений».