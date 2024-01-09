Вашингтон, 9 января, 2024, 03:48 — ИА Регнум. Власти Израиля могут разрешить палестинцам вернуться на север сектора Газа при условии включения соответствующего пункта в новую сделку с движением ХАМАС по освобождению израильских заложников, сообщило издание Axios со ссылкой на двух высокопоставленных израильских еврейского государства.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Журналисты утверждают, что о своих намерениях израильские власти проинформируют госсекретаря США Энтони Блинкена, который 5 января начал очередную поездку на Ближний Восток. В рамках этого визита глава Госдепартамента намерен обсудить с правительством Израиля военную операцию против ХАМАС.

Один из собеседников издания рассказал, что израильские чиновники рассматривают возвращение палестинцев на север Газы как серьезный рычаг давления, который они хотят использовать до тех пор, пока не добьются прогресса в рамках переговоров. Источник отметил, что вопрос о заключении новой сделки прояснится в течение нескольких недель.

Другой израильский чиновник, с которым переговорили журналисты, рассказал, что США и Израиль осознают, что проблема возвращения палестинцев на север Газы займет длительное время из-за боевых действий и гуманитарной ситуации на указанной территории.

В Axios добавили, что в ходе встречи с Блинкеном израильские чиновники заявят ему, что еврейское государство могло бы начать планировать с США и ООН возвращение домой жителей севера палестинского анклава или их размещение во временных убежищах, развёрнутых международными организациями.

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября бывший директор департамента Ближнего Востока в Европейской службе внешних связей Николас Уэсткотт написал, что израильской армии якобы необходимо уничтожить Газу, чтобы одержать победу над ХАМАС. Он полагает, что Израиль должен пойти на такой шаг, даже несмотря на противоположную позицию международного сообщества.

7 января Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани заявил, что американские власти отвергают высказанные некоторыми израильскими чиновниками призывы к переселению палестинцев за пределы Газы. Он добавил, что у палестинцев должна быть возможность вернуться в свои дома, когда это станет допустимо.