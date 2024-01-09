Киев, 9 января, 2024, 21:31 — ИА Регнум. Украинская армия испытывает серьёзную нехватку управляемых зенитных ракет, объём текущих западных поставок может не покрыть её нужды. Об этом 9 января заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире украинского телеканала «Рада».

Global Look Press

«Украина сегодня зависит от поставок западного оружия, не только зенитных управляемых ракет. <…> Дефицит управляемых зенитных ракет, разумеется, есть. Никто этого не скрывает», — сказал он.

По словам Игната, союзники Киева увеличили производство такого рода ракет, однако их расход является значительным, из-за чего в СМИ высказываются опасения по поводу возможности Запада покрыть нужды ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 ноября американский журнал Military Watch Magazine написал, что средства противовоздушной обороны ВСУ не способны сбивать российские ракеты. Издание отметило, что международные аналитики ставят под сомнение утверждения украинских источников о том, что раньше украинские силы ПВО могли успешно перехватывать удары ракет «Кинжал».

Немецкий генерал в отставке Эрхард Бюлер 7 января заявил, что средства ПВО Украины бессильны против российских крылатых ракет Х-22 из-за высокой сверхзвуковой скорости последних. Эксперт напомнил, что в Киеве ранее признали, что не смогли сбить ни одной из почти 200 запущенных по контролируемой им территории на сегодняшний день таких ракет.