Вашингтон, 9 января, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Представители G7, ряда стран глобального Юга и представители Киева в декабре тайно обсудили возможность мирных переговоров с Россией, сообщило 9 января Bloomberg.

По данным источников агентства, встреча состоялась в Эр-Рияде. Источники упомянули Индию, Турцию, Саудовскую Аравию.

Обсуждали так называемую «формулу мира» глава киевского режима Владимира Зеленского и принципы потенциального взаимодействия с Россией в будущем. Никакого значительного прогресса на переговорах в Эр-Рияде достичь не удалось.

Как отметили источники, представители Киева и G7 продолжали сопротивляться призывам стран глобального Юга перейти к непосредственному взаимодействию с Россией.

Отмечается, что Киев и его союзники запланировали ещё одну встречу в более широком составе в Швейцарии. Предполагается, что она пройдёт на следующей неделе перед Всемирным экономическим форумом в Давосе.

Всемирный экономический форум пройдёт 15–19 января. Россия с 2022 года не участвует в этом мероприятии.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал 28 декабря о состоявшейся в середине декабря тайной встрече по теме «формулы мира». В переговорах участвовали представители G7 и ряд представителей от глобального Юга.

На приглашение приехать на секретную встречу откликнулись не все страны. Участники переговоров договорились вновь встретиться в в начале 2024 года, сообщил глава МИД России.

Согласно предложенной Зеленским «формуле мира», Россия должна остановить спецоперацию и уйти с той территории, которую Киев считает своей — за границы 1991 года. Также Киев требует в рамках этой формулы освободить пленных, обеспечить «территориальную целостность» Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 декабря заявил, что предпосылок для мирных переговоров с Киевом нет. Он напомнил, что украинские власти на законодательном уровне запретили себе переговоры с Россией. Искать же «формулу мира» без участия России — абсурд, «формулу мира» без участия России — абсурд, подчеркнул представитель Кремля.