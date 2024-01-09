ДТП с участием поэта Льва Рубинштейна попало на видео
Москва, 9 января, 2024, 14:16 — ИА Регнум. В Сети появилось видео с моментом аварии, жертвой которой стал 76-летний поэт Лев Рубинштейн. Кадры с места дорожно-транспортного происшествия опубликовал в Telegram-канале департамент транспорта Москвы.
На кадрах видно, что один автомобиль затормозил, пропустив мужчину. Затем Рубинштейн спокойно продолжил переходить проезжую часть. При этом водитель двигавшейся по встречной полосе машины перед пешеходным переходом скорость не сбавил и сбил поэта.
Поэт переходил дорогу в районе дома №9 на улице Образвова. По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД.
Как сообщало ИА Регнум, поэт и журналист Игорь Иртеньев рассказал, что Рубинштейна после ДТП, в которое он попал 8 января, госпитализировали в тяжёлом состоянии. Также стало известно, что после операции пациента погрузили в медикаментозный сон.
В НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского подтвердили, что Рубинштейн находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.