Москва, 9 января, 2024, 14:16 — ИА Регнум. В Сети появилось видео с моментом аварии, жертвой которой стал 76-летний поэт Лев Рубинштейн. Кадры с места дорожно-транспортного происшествия опубликовал в Telegram-канале департамент транспорта Москвы.

Кадр из видео

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На кадрах видно, что один автомобиль затормозил, пропустив мужчину. Затем Рубинштейн спокойно продолжил переходить проезжую часть. При этом водитель двигавшейся по встречной полосе машины перед пешеходным переходом скорость не сбавил и сбил поэта.

Поэт переходил дорогу в районе дома №9 на улице Образвова. По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД.

Как сообщало ИА Регнум, поэт и журналист Игорь Иртеньев рассказал, что Рубинштейна после ДТП, в которое он попал 8 января, госпитализировали в тяжёлом состоянии. Также стало известно, что после операции пациента погрузили в медикаментозный сон.

В НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского подтвердили, что Рубинштейн находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.