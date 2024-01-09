Донецк, 9 января, 2024, 09:12 — ИА Регнум. Питать иллюзии о том, что Запад откажется помогать Украине, не следует, заявил 9 января глава ДНР Денис Пушилин.

Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

«Я бы всё же не спешил здесь испытывать какие-то иллюзии, что всё уже завершено и вся уже помощь перестала поступать», — сказал Пушилин агентству «РИА Новости».

По его оценке, Запад будет стараться как можно дольше затягивать конфликт, «дожимать» ситуацию до конца. При этом западным политикам глубоко безразлична судьба жителей Украины.

Он назвал бесчеловечной мобилизацию, которая идёт на Украине. Пока эта ситуация выгодна Западу, будет продолжаться то, что сейчас происходит.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель французского телеканала LCI Магали Барте высказала мнение, что Запад может отказаться поддерживать Киев оружием из-за нанесённых ВСУ ударов по мирным жителям Белгорода. Она выразила мнение, что на Западе якобы не одобряют удары по мирным жителям.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер 8 января заявил, что представители Республиканской и Демократической партий достигли прогресса в переговорах об одобрении запроса американского президента Джо Байдена по выделению помощи Украине.