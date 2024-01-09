Казань, 9 января, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Взрыв газовоздушной смеси произошёл в жилом доме в Казани, сообщили 9 января в пресс-службе управления МЧС по Татарстану.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Инцидент произошёл ночью на улице Максимова в Авиастроительном районе. В доме №33 взорвался газ, а затем вспыхнул пожар.

«По прибытии на место происшествия пожарных подразделений установлено, что произошёл хлопок газовоздушной смеси с последующим горением тюли на площади 0,5 кв. м на кухне двухкомнатной квартиры на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного дома», — сообщили в ведомстве.

Никто из людей не пострадал. До прибытия пожарных возгорание ликвидировали.

Повреждение получили межкомнатная дверь и обшивка стены прихожей, а также стеклопакет окна в кухне. Несущие стены и межкомнатные перегородки не пострадали.

Предварительной причиной пожара МЧС назвало нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.

Как сообщало ИА Регнум, в Казани 26 декабря в жилой пятиэтажке произошёл взрыв газа. В результате один человек пострадал.

На западе Казахстана в городе Уральске 4 января из-за взрыва газовоздушной смеси обрушилось кафе. Погибли два человека. Из-под обрушившихся конструкций извлекли шесть человек, пятерых из которых госпитализировали.