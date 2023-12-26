Казань, 26 декабря, 2023, 14:32 — ИА Регнум. В результате хлопка газа, который произошёл пятиэтажном доме в Казани, пострадал один человек. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

СУ СК России по Республике Татарстан

«Пострадал 39-летний мужчина, снимавший квартиру. В настоящее время он госпитализирован», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Медики оценили состояние пострадавшего как тяжёлое. Как сообщил «РИА Новости» представитель Республиканской клинической больницы Татарстана, мужчина получил ожоги 50% поверхности тела и находится в реанимации.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, хлопок газовоздушной смеси произошёл в жилом пятиэтажном доме в Казани по улице Гудованцева, 31 26 декабря. Сообщение об этом поступило в МЧС в 11:06 мск. Пожарные спасли по лестнице из окна четвертого этажа одного человека.