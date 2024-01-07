Вашингтон, 7 января, 2024, 21:38 — ИА Регнум. Власти США отвергают высказанные некоторыми израильскими чиновниками призывы к переселению палестинцев за пределы Газы, заявил 7 января госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.

«Мы отвергаем заявления некоторых израильских министров и законодателей, призывающих к переселению палестинцев за пределы Газы», — сказал он.

Блинкен добавил, что палестинцы должны иметь возможность вернуться в свои дома, как только это будет возможно.

Как передавало ИА Регнум, власти Израиля ранее признали, что правительство рассматривало вариант массового переселения жителей сектора Газа в Египет. Так, по данным агентства Associated Press, министерство разведки Израиля разработало план переселения 2,3 млн жителей Газы на Синайский полуостров.

Этот вариант развития событий министерство назвало наиболее желательным для безопасности Израиля. В самом Израиле авторы плана предложили создать зону безопасности, чтобы заблокировать въезд перемещённых палестинцев в страну. В докладе не говорилось, что будет после выселения жителей с самой Газой. После появления информации об этом плане возмущение выразили власти и Палестины, и Египта.

В некоторых оппозиционных турецких СМИ и социальных сетях распространялись сообщения о том, что президент Турции Реджеп Тайипа Эрдоган якобы согласился принять до миллиона палестинцев в обмен на деньги. Однако администрация президента Турции опровергла эти предположения.