Лондон, 3 ноября, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Израиль должен уничтожить сектор Газа, чтобы одержать победу над палестинским движением ХАМАС, написал бывший директор департамента Ближнего Востока в Европейской службе внешних связей Николас Уэсткотт в своей статье для британской газеты The Guardian.

Иван Шилов ИА Регнум

По мнению экс-чиновника, еврейское государство должно пойти на такой шаг, даже несмотря на потерю поддержки со стороны международного сообщества. Уэсткотт отметил, что продолжение боевых действий в Газе истощает «моральные позиции» Израиля.

Бывший директор департамента подчеркнул, что сам Израиль признает ограниченность своих возможностей. Он также указал на то, что военная операция Израиля увеличивает влияние ХАМАС среди палестинцев, поскольку радиальная организация значительно укоренилась в обществе.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Израиль не сможет одолеть палестинское движение ХАМАС в прямой конфронтации. Он посоветовал израильским властям предложить палестинскому движению провести переговоры, поскольку отказ от диалога выставит организацию в невыгодном свете.

2 ноября газета Yedioth Ahronoth написала о том, что Израиль может разрешить лидерам ХАМАС покинуть сектор Газа в обмен на освобождение израильских заложников. В публикации отмечается, что такая сделка позволила бы быстро завершить войну на Ближнем Востоке.