Вашингтон, 9 января, 2024, 03:06 — ИА Регнум. Страны «Большой семёрки» (G7) рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов для их передачи Украине в качестве финансовой помощи, заявила глава Министерства финансов США Джанет Йеллен в ходе беседы с журналистами 8 января в штате Вирджиния.

U.S. Department of the Treasury Джанет Йеллен

«Лидеры G7 попросили проработать эти опции и изучить суть вопроса, а также оценить существующие риски», — приводит слова Йеллен агентство Bloomberg.

Глава американского минфина подчеркнула, что на данный момент никого решения не принято, а также указала на потенциальные риски для международной роли американской валюты. По её словам, лидерам G7 необходимо оценить такие риски и отыскать возможности для их снижения.

Как передавало ИА Регнум, 6 января глава киевского режима Владимир Зеленскийпризвал западных союзников передать Украине замороженные российские активы, а также обратился к лидерам стран G7 с просьбой оказать содействие в решении этого вопрос. По его словам, у стран Запада есть «историческая возможность» пойти на такой шаг.

Позднее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева нет запасного плана на случай, если Европейский союз не сможет согласовать передачу Украине финансовой помощи. При этом он выразил надежду на то, что киевский режим получит все замороженные российские активы, которые якобы покроют более 80% всех потребностей в восстановлении Украины.

В Министерстве иностранных дел России неоднократно заявляли о незаконности ареста российских активов за рубежом. Пресс-секретарь президента Владимира ПутинаДмитрий Песковпризвал страны, присвоившие эти средства, немедленно разморозить их, а также назвал нонсенсом инициативу по передаче Киеву замороженных активов и указал на незаконность этих действий.