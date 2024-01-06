Киев, 6 января, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 6 января призвал руководителей стран Запада передать Украине 300 млрд долларов замороженных российских активов.

Дарья Антонова ИА Регнум

Зеленский заявил, что такой шаг был бы «справедливым», и добавил, что у западных политиков есть «историческая возможность» его сделать.

«Я призываю партнёров быстро двигаться к созданию соответствующей правовой базы. В этом году мы можем достичь ощутимого прогресса в вопросе использования замороженных российских активов в интересах Украины», — написал глава киевского режима на своих страницах в соцсетях.

Он также отметил, что особым образом надеется на «лидерство» «Группы семи» в решении этого вопроса.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года издание Financial Times сообщило о планах «Группы семи» изъять замороженные в рамках антироссийских санкций активы России на сумму 300 млрд долларов. По этим данным, конфисковать активы РФ предложили в Вашингтоне, идею поддержали Япония, Канада и Великобритания, а во Франции, Германии и Италии заявили о необходимости тщательно оценить законность такого изъятия. Вопрос предполагается обсудить на саммите «Группы семи» в феврале 2024 года.

В Кремле сообщили, что если Запад примет такое решение, Россия ответит своими мерами. У Москвы есть список активов, которые могут конфисковать у иностранцев, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что никакое теоретическое обоснование по изъятию российских активов не может быть законным.

Москва готова обсуждать с Западом варианты обмена замороженными активами, если Запад также выразит готовность, заявил, в свою очередь, директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский.