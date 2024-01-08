Вашингтон, 8 января, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Предназначенный для посадки на Луну космический аппарат Peregrine, ранее запущенный в космос американской компанией United Launch Alliance (ULA), вышел на связь. Об этом 8 января сообщила британская газета The Guardian.

NASA Космический аппарат Peregrine

«Лунный посадочный модуль Peregrine отправил первые сигналы с орбиты после успешного запуска», — говорится в сообщении.

Космический аппарат отправил сигналы через несколько минут после отделения от ракеты-носителя.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 декабря ракета-носитель Vulcan с аппаратом Peregrine успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был произведён в 10:18 мск.

Космический аппарат компании ULA оснащён пятью исследовательскими инструментами NASA и должен осуществить прилунение 23 февраля. В ходе его работы планируется изучить экзосферу Луны, а также тепловые свойства и содержание водорода в лунном реголите, магнитные поля и радиационную обстановку. Для этого на лунный модуль установили инфракрасный и нейронный спектрометры, а также инструмент для измерения уровня радиации.

Ранее NASA собиралось отправить на Peregrine на поверхность естественного спутника Земли в два раза больше разработок, однако в ноябре отказалось от части из них из-за опасений в успехе миссии по его посадке.