Великий Новгород, 8 января, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Новгородской области с участием около 50 автомобилей. Об этом 8 января сообщила пресс-служба регионального управления СК.

«Следственными органами СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в», ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области произошло массовое ДТП, в результате которого погибли четыре человека. В данный момент на месте аварии работают следователи и криминалисты регионального СК. Они устанавливают обслуживающую трассу организацию и намерены дать правовую оценку действиям (бездействию) лиц, допустивших нарушения требований действующего законодательства по содержанию автодороги в зимнее время.

Как передавало ИА Регнум, ранее 8 января глава Новгородской области Андрей Никитин сообщил о массовом ДТП на участке платной скоростной трассы М-11. В аварию попали порядка 50 автомобилей.

Ранее в этот же день семь человек погибли в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса на Ставрополье. Ещё четыре человека пострадали. Позднее 8 января следователи возбудили уголовное дело по факту этой смертельной аварии.