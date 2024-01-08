Ставрополь, 8 января, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Ставропольском крае, в результате которого погибли семь человек. Об этом 8 января сообщила пресс-служба краевого следственного управления СК.

МЧС России

По информации следователей, 8 января на автодороге «Новопавловск — Зольская — Пятигорск» водитель пассажирской маршрутной «ГАЗели» при повороте налево не пропустил двигавшийся по встречке «КамАЗ», допустив столкновение.

В результате аварии погибли водитель и шесть пассажиров «ГАЗели», ещё одного пассажира маршрутки и водителя КАМАЗа доставили в медучреждение.

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«В следственном отделе по Предгорному району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров (ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в интернете появились кадры с места столкновения пассажирской маршрутки и грузовика у посёлка Пятигорский в Ставропольском крае. На ней видно, что КАМАЗ в результате аварии опрокинулся, а маршрутка съехала в кювет.

Вечером 7 января два человека погибли и трое пострадали на Ставрополье в результате ДТП в Андроповском округе. Водитель автомобиля «Дэу Нэксия» не справился с управлением и совершил наезд на тросовое ограждение, в результате чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114 и задел ГАЗ «Соболь».

Ранее в этот же день в Новосибирской области четыре человека погибли, а ребёнок пострадал в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей.