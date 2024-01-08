Великий Новгород, 8 января, 2024, 18:06 — ИА Регнум. В массовом ДТП на участке платной скоростной трассы М-11 в Новгородской области пострадали около 50 автомобилей, в результате аварии есть погибшие, сообщил 8 января глава региона Андрей Никитин.

Кадр из видео

«Сейчас службы региона оказывают всё возможное содействие. На данном участке аварии будет развёрнут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем, бутербродами», — написал губернатор в Telegram-канале.

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В свою очередь в региональном управлении Следственного комитета сообщили, что следователи начали проверку по признакам нарушения 238-й статьи Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«По указанию руководителя СУ СКР по Новгородской области Николая Супруна организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ. На место происшествия выехали следователи, следователи — криминалисты», — сообщил СК.

Следователи выяснят обстоятельства ДТП и дадут правовую оценку действиям лиц, в обязанности которых входит очистка от снега скоростной трассы, пояснили в управлении.

В прокуратуре Новгородской области также сообщили о начале проверки, в ходе которой должны оценить содержание дорожного покрытия на трассе. Всего в ДТП, по предварительным данным, пострадали десять человек, в том числе двое детей, рассказали в областном управлении МЧС.

«Вертолёты МЧС России и Центра медицины катастроф следуют на место происшествия. Также выдвинулся мобильный пункт обогрева», — сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, ранее в областном управлении ГИБДД сообщили, что на участке платной скоростной магистрали М-11 Москва — Петербург в Новгородской области произошло массовое столкновение автомобилей, погибли четыре человека, в том числе ребёнок.

Движение по трассе М-11 в сторону Москвы было перекрыто, для водителей организован объезд через бесплатную трассу М-10 «Россия». На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следователи, причины и обстоятельства ДТП выясняются.