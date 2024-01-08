Братислава, 8 января, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Выборы президента Словакии пройдут 23 марта. Об этом 8 января рассказал на брифинге спикер Национального совета (парламента) республики Петер Пеллегрини.

Omar Marques/Global Look Press

«Первый тур выборов президента Словакии состоится 23 марта 2024 года», — сказал он.

Спикер добавил, что второй тур выборов в случае необходимости пройдёт 6 апреля. Пеллегрини также объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента.

Как сообщало ИА Регнум, на внеочередных выборах в парламент Словакии победила партия Smer — socialna demokracia («Курс — социальная демократия»), лидер которой Роберт Фицо три раза занимал пост премьер-министра республики. Он также известен критикой поставок оружия Украине и введения санкций против России.

Три лидирующие на выборах партии в Словакии 11 октября подписали меморандум о взаимопонимании при создании правительственной коалиции. После этого Фицо стал премьер-министром страны, а ещё один бывший премьер-министр республики Пеллегрини, лидер партии «Голос — социальная демократия» — спикером парламента.