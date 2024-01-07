Брюссель, 8 января, 2024, 01:53 — ИА Регнум. Бельгия планирует выдвинуть еврокомиссара по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерса на пост генерального секретаря Совета Европы (СЕ), сообщила бельгийская газета Le Soir, ссылаясь на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Европы

В материале говорится, что решение об этом власти должны объявить до 10 января, при этом сами выборы генсека СЕ состоятся в июне.

Кандидатура Рейндерса на этот пост также выдвигалась в 2019 году, тогда он успеха не имел, должность досталась представительнице Хорватии Марии Пейчинович-Бурич.

По данным издания, еврокомиссар является единственным кандидатом. В случае его избрания Рейндерсу придётся оставить Еврокомиссию за пять месяцев до завершения её полномочий.

На данный момент в Еврокомиссии Рейндерс отвечает за заморозку суверенных активов российского Центробанка и включенных в черный список физических и юридических лиц, а также пытается найти легальные пути их конфискации, хотя большинство западных юристов не видят таких возможностей.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в Гааге назвал сумму замороженных в ЕС суверенных активов России. По его словам, Еврокомиссии удалось заморозить после начала российской спецоперации на Украине порядка €207 млрд.

Он заявил, что ЕК обсуждает возможность использования доходов от российских активов для финансирования восстановления Украины. ЕК рассчитывает получить в результате до €3 млрд за год, добавил Рейндерс.