Москва, 7 января, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Московское «Динамо» одержало победу над столичным «Спартаком» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Дарья Драй ИА REGNUM

В составе «Динамо» дубль оформил нападающий Эрик О’Делл. У «Спартака» точными бросками отметились форварды Павел Порядин и Николай Голдобин.

Победу «бело-голубым» принесла шайба нападающего Седрика Пакетта в овертайме.

На сегодняшний день «Динамо» занимает третье место в Западной конференции, на счету команды 66 очков после 48 матчей. «Спартак» идёт на втором месте в Западной конференции с 67 очками после 49 игр.

Как сообщало ИА Регнум, магнитогорский «Металлург» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1. Победный гол забил в овертайме нападающий «Металлурга» Игорь Гераськин.