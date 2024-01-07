Санкт-Петербург, 7 января, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Петербурге и завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Дарья Драй ИА REGNUM

В составе «Металлург» шайбы забросили защитник Робин Пресс и нападающий Игорь Гераськин. У СКА точным броском отметился форвард Иван Зинченко.

На сегодняшний день «Металлург» занимает первое место в Восточной конференции, на счету команды 68 очков после 49 матчей. СКА идёт на третьем месте в Западной конференции с 64 очками после 48 игр.

Как сообщало ИА Регнум, московский ЦСКА одержал победу над пекинским «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3. В составе ЦСКА дубль оформил нападающий Константин Окулов, забросивший шайбы на девятой и 25-й минутах.