Москва, 7 января, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над пекинским «Куньлунь Ред Стар» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

skeeze

В составе ЦСКА дубль оформил нападающий Константин Окулов, забросивший шайбы на девятой и 25-й минутах. Ещё по голу забили Никита Нестеров (33) и Михаил Григоренко (42).

У «Куньлуня» точными бросками отметились форварды Девин Броссо (10, 60), сделавший дубль, и Тайлер Граовац (51).

На сегодняшний день ЦСКА занимает шестое место в Западной конференции, на счету команды 54 очка после 47 матчей. «Куньлунь» идёт на десятом месте в Западной конференции с 36 очками после 49 игр.

Как сообщало ИА Регнум, ярославский «Локомотив» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1. В составе победителей дубль оформил нападающий Максим Шалунов.