Челябинск, 7 января, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Сергей Савостьянов/ТАСС Максим Шалунов (слева)

В составе «Локомотива» дубль оформил нападающий Максим Шалунов, забросивший шайбы на 24-й и 40-й минутах. Ещё один гол на счету Александра Полунина (34). У «Трактора» отличился форвард Максим Шабанов (55).

На сегодняшний день «Локомотив» занимает второе место в Западной конференции и общей турнирной таблице КХЛ, на счету команды 68 очков после 47 матчей. «Трактор» идёт на шестом месте в Восточной конференции с 57 очками после 49 игр.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января омский «Авангард» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3. К началу второго периода хоккеисты «Авангарда» забросили четыре шайбы, а в конце третьей 20-минутки форвард Николай Прохоркин забил пятую шайбу и снял вопрос о победителе матча.