Милан, Италия, 7 января, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Полузащитник итальянского «Милана» и сборной Боснии и Герцеговины по футболу Раде Крунич может продолжить карьеру в одном из клубов Российской премьер-лиги, сообщил 7 января на своих страницах в социальных сетях со ссылкой на информированный источник итальянский спортивный журналист Маттео Моретто.

Spada/Global Look Press Раде Крунич

О каких именно российских клубах идёт речь, не уточняется, но автор отмечает, что таких команд несколько.

Кроме того, по данным Моретто, интерес к боснийскому игроку проявляют и ряд клубов из других стран, в частности турецкий «Фенербахче», саудовский «Аль-Шабаб» и несколько греческих команд.

Контракт Крунича, который выступает за «Милан» с 2019 года, рассчитан до 2025 года. Итальянские СМИ ранее сообщали, что руководство миланского клуба намерено продать футболиста. Профильные эксперты оценивают стоимость трансфера в 8,5 млн евро.

В нынешнем сезоне игрок провёл в составе «Милана» 14 матчей во всех турнирах, не забив ни одного гола и не сделав ни одной голевой передачи.

Как передавало ИА Регнум ранее, в декабре 2023 года спортивные СМИ сообщали, что мадридский «Реал» в зимнее трансферное окно может купить бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана. По этим данным, «Реал» искал «не слишком дорогого» защитника, который мог бы заменить травмированного игрока основного состава Эдера Милитао.

Также в декабре 2023 года французские СМИ сообщали, что нападающий московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов может перейти в «Марсель». По этой информации, «Марсель» намеревался усилить линию атаки и рассматривал двух кандидатов — Чалова и Артура Кабрала из португальской «Бенфики».