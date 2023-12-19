Москва, 19 декабря, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов может перейти во французский «Марсель». Об этом 19 декабря сообщило издание La Tribune Olympienne.

По информации издания, «Марсель» намерен усилить линию атаки и в настоящее время рассматривает двух кандидатов, одним из которых стал Чалов.

Отмечается, что вторым кандидатом является Артур Кабрал из португальской «Бенфики». При этом лиссабонский клуб не готов расставаться со своим игроком окончательно и предлагает взять его в аренду, что не устраивает «Марсель».

Чалов выступает за ЦСКА с 2016 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провёл 18 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Как ранее сообщало ИА Регнум, полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозесможет стать игроком миланского «Интера». В итальянском клубе считают 33-летнего нигерийского хавбека оптимальным вариантом по соотношению цены и качества. Мозес уже выступал за «Интер» в сезоне 2019/20.