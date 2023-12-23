Мадрид, 23 декабря, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» может купить бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана в зимнее трансферное окно. Об этом 23 декабря сообщила испанская газета AS.

В. Евдокимов/ФК «Зенит»/ТАСС Роберт Ренан

По информации издания, «Реал» ищет не слишком дорогого защитника, который мог бы заменить травмированного Эдера Милитао, и рассматривает кандидатуру 20-летнего Ренана.

Отмечается, что наиболее вероятным вариантов может стать аренда игрока с последующим правом выкупа.

Ренан перешёл в «Зенит» в январе 2023 года из бразильского «Коринтианса». В текущем сезоне он сыграл восемь матчей. При этом в Российской премьер-лиге он последний раз появлялся на поле в августе.

Как сообщало ИА Регнум, нападающий московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов может перейти в «Марсель», который намерен усилить линию атаки. В настоящее время французский клуб рассматривает двух кандидатов, одним из которых стал Чалов.