Москва, 7 января, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА не интересуется полузащитником сборной Узбекистана Остоном Уруновым. Об этом 7 января сообщил глава пресс-службы команды Кирилл Брейдо.

Edgar Breshchanov/Global Look Press Остон Урунов

«Интереса нет», — приводит его слова «Матч ТВ».

Урунов выступал за «Уфу», «Спартак» и «Урал». В составе «красно-белых» он провёл девять встреч и забил один гол. С февраля 2023 года он играл за узбекистанский «Навбахор». Также на его счету 20 матчей и пять голов в составе сборной Узбекистана.

Ранее Youtube-канал Futbol Vaqti сообщил, что ЦСКА интересуется 23-летним Уруновым.

Как ранее передавало ИА Регнум, председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что разговоры о трансфере полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Ильзата Ахметова преждевременны. До этого ряд Telegram-каналов сообщал, что Ахметов перейдёт из «Краснодара» в «Зенит» в зимнее трансферное окно.