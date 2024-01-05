Санкт-Петербург, 5 января, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Разговоры о трансфере полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Ильзата Ахметова в санкт-петербургский «Зенит» преждевременны. Об этом 5 января заявил председатель правления «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

Владимир Астапкович/РИА Новости Игрок ФК «Краснодар» Ильзат Ахметов

«Преждевременно говорить», — приводит слова Медведева «РИА Новости».

Ахметов в июле 2022 года перешёл в «Краснодар» из московского ЦСКА в качестве свободного агента. В текущем сезоне он сыграл 21 матч, забил три гола и отдал две результативные передачи.

«Краснодар» является лидером чемпионата России, на счету команды 38 очков после 18 матчей. «Зенит» с 36 очками находится на второй строчке.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщал, что Ахметов перейдёт из «Краснодара» в «Зенит» в зимнее трансферное окно.

Как передавало ИА Регнум, 4 января нападающий бразильского футбольного клуба «Коринтианс» Педро стал игроком санкт-петербургского «Зенита». Санкт-петербургский клуб реализовал право преимущественного выкупа 17-летнего игрока. Педро присоединится к «Зениту» 12 января и примет участие в традиционных медицинских мероприятиях перед возобновлением сезона.