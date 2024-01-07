Израиль готов урегулировать конфликт с «Хезболлах» с помощью политики
Нетаньяху: Израиль готов решить конфликт с «Хезболлах» политическими способами
Иерусалим, 7 января, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Израиль готов решить конфликт с «Хезболлах» политическими способами, заявил 7 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время открытия заседания кабинета министров.
При этом он добавил, что если они не сработают, то Израиль применит «другие» опции.
«Я предлагаю «Хезболлах» усвоить урок, который ХАМАС уже усвоил за последние месяцы — ни один террорист не застрахован. Мы полны решимости защитить наших граждан и благополучно вернуть жителей севера в свои дома», — пояснил премьер-министр.
Нетаньяху считает, что это — национальная цель, которая имеет всестороннюю поддержку и поэтому Израиль прикладывает все усилия, чтобы её добиться.
Как сообщало ИА Регнум 6 января, Нетаньяху в телеобращении к нации заявил о том, что военная операция в Газе не остановится, пока израильская армия не достигнет поставленных целей. В их числе — ликвидация палестинского движения ХАМАС. Ранее, в преддверие Нового года ХАМАС через катарских и египетских посредников передал Израилю предложение о новой сделке с заложниками. Израиль это предложение Читайте также: отклонил.