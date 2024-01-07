Иерусалим, 7 января, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Израиль готов решить конфликт с «Хезболлах» политическими способами, заявил 7 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время открытия заседания кабинета министров.

Haim Zach / Israeli Government Press Office

При этом он добавил, что если они не сработают, то Израиль применит «другие» опции.

«Я предлагаю «Хезболлах» усвоить урок, который ХАМАС уже усвоил за последние месяцы — ни один террорист не застрахован. Мы полны решимости защитить наших граждан и благополучно вернуть жителей севера в свои дома», — пояснил премьер-министр.

Нетаньяху считает, что это — национальная цель, которая имеет всестороннюю поддержку и поэтому Израиль прикладывает все усилия, чтобы её добиться.

Как сообщало ИА Регнум 6 января, Нетаньяху в телеобращении к нации заявил о том, что военная операция в Газе не остановится, пока израильская армия не достигнет поставленных целей. В их числе — ликвидация палестинского движения ХАМАС. Ранее, в преддверие Нового года ХАМАС через катарских и египетских посредников передал Израилю предложение о новой сделке с заложниками. Израиль это предложение Читайте также: отклонил.