Дакка, 7 января, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Граждане Бангладеш 7 января приняли участие во всеобщих парламентских выборах, голосование состоялось на фоне призыва к бойкоту со стороны главной оппозиционной партии и усиленных мер безопасности, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

Salim/Global Look Press

Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени и завершили свою работу в 16:00 (13:00 по Москве).

В день выборов по всей стране была усилена безопасность из-за беспорядков и столкновений оппозиции с силами безопасности.

По данным телеканала Al Jazeera, эти меры в некоторых случаях не помогли поддержать порядок в день голосования. Так, во втором крупнейшем городе Бангладеш Читтагонге произошли беспорядки, в которых приняли участие сторонники оппозиции. Они блокировали автотрассы, бросали камнями в полицейских.

Associated press уточняет, что для охраны участков были задействованы более 700 тыс. сотрудников сил безопасности, включая полицию и военных, а для наблюдения за голосованием прибыли более 120 иностранных наблюдателей.

В однопалатном парламенте страны 350 депутатов. Из них 300 избираются в ходе всеобщего голосования — это могут быть и мужчины, и женщины, а еще 50 мест зарезервированы только за женщинами, эти места делятся между партиями пропорционально их представительству.

Как передавало ИА Регнум, ранее Всемирный банк назвал страны с наибольшей задолженностью перед Россией. На конец прошлого года непогашенная задолженность перед российскими кредиторами была у 37 стран. Основным должником осталась Белоруссия $8,24 млрд. Больше всего долг вырос у Бангладеш и Египта и составил $1,82 млрд и $5,86 млрд соответственно.

В ноябре сообщалось, что отряд российских кораблей в составе двух больших противолодочных судов Тихоокеанского флота России «Адмирал Пантелеев», «Адмирал Трибуц» и танкера «Печенга» впервые за полвека зашёл в порт Читтагонг в Бангладеш.