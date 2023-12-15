Всемирный банк назвал страны с наибольшей задолженностью перед Россией
Всемирный банк: долги стран перед РФ за год выросли почти на 9%, до $28,9 млрд
Москва, 15 декабря, 2023, 10:00 — ИА Регнум. В 2022 году общая задолженность иностранных государств перед Россией достигла примерно 28,9 млрд долларов. Об этом говорится в новом ежегодном отчёте Всемирного банка (ВБ).
По сравнению с годом ранее рост составил 8,7% (2,3 млрд долларов).
На конец прошлого года непогашенная задолженность перед российскими кредиторами была у 37 стран. Основным должником осталась Белоруссия $8,24 млрд. Больше всего долг вырос у Бангладеш и Египта и составил $1,82 млрд и $5,86 млрд соответственно.
Также в числе крупнейших должников России значатся Вьетнам ($1,39 млрд) и Индия ($3,75 млрд). При этом в ВБ отметили, что данными по внешним долгам Венесуэлы и Кубы не располагают.
Почти вся сумма долга — это долгосрочные обязательства с погашением начиная с 2024 года. Это государственные и гарантированные государством двусторонние долги, которые включают кредиты от российского правительства.
Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 28 июля на пленарном заседании саммита Россия — Африка заявил, что Россия списала африканским странам долги на общую сумму $23 млрд. Глава государства добавил, что Москва также планирует направить странам Африки $90 млн для развития.
Согласно данным Всемирного банка, Россия в 2021 году увеличила объём кредитования стран Африки до $2,2 млрд долларов, что является максимальным показателем с 2003 года. 20 лет назад показатель достигал $3,5 млрд. Самый низкий уровень кредитования наблюдался в 2011 году — около $617 млн.
Долги африканских государств перед Россией сформировались во время их сотрудничества с СССР, который выделял странам Африки кредиты на различные нужды. Большая часть задолженности приходилась на Алжир, Анголу, Ливию, а также Мозамбик и Эфиопию.