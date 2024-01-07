Москва, 7 января, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Полузащитник ФК «Динамо» Даниил Лесовой запустил процесс получения израильского гражданства, сообщает Sport24 со ссылкой на свой источник. Кроме того, Лесовой намерен покинуть московское «Динамо» и перейти в «Маккаби» из Хайфы, добавляет спортивное издание.

Dmitry Golubovich/Global Look Press Даниил Лесовой

«Российский полузащитник подпишет контракт на 3,5 года. Стороны должны урегулировать вопрос с переводом средств в «Динамо», в котором есть некоторые сложности. Ожидается, что проблема будет решена в ближайшие пару дней», — говорится в материале.

В текущем сезоне 25-летний Даниил Лесовой сыграл за «Динамо» восемь матчей в РПЛ, добавили в издании.

Как сообщало ИА Регнум, российский футболист Александр Головин, который перешёл играть во французский клуб «Монако» признался, что скучает в Европе по родине и пельменям, а после завершения спортивной карьеры он намерен вернуться в Россию. Головин добавил, что ему не хватает русского менталитета, русских людей, их открытости. Футболист пояснил, что в Европе люди мыслят иначе, не так, как ему привычно и комфортно, и дома он себя чувствует только в России.