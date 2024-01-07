Курск, 7 января, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Село Козино Рыльского района Курской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Об этом 7 января сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём в Telegram-канале.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района. Никто из жителей не пострадал», — написал Старовойт.

По его словам, в населённом пункте частично отсутствует электроснабжение, выбиты окна в одном из домовладений.

Он добавил, что аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только будет безопасно. Кроме того, власти окажут помощь собственнику в ремонте повреждённого дома.

Как передавало ИА Регнум, 3 января Старовойт сообщил, что в Железногорском районе после воздушной атаки со стороны ВСУ повреждена подстанция. Это вызвало отключение электричества в жилых домах нескольких населённых пунктов. Кроме того, в Железногорске произошёл порыв теплотрассы из-за скачка напряжения и гидроудара.