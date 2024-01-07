Гонконг, Китай, 7 января, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Российский теннисист, пятая ракетка мира Андрей Рублёв стал победителем турнира TP-250 в Гонконге. В финальном матче он одержал победу над представителем Финляндии Эмилем Руусувуори.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Андрей Рублёв

Матч продолжался 1 час 18 минут и завершился победой российского теннисиста со счётом 6:4, 6:4.

Рублёв пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету его соперника — пять эйсов и четыре ошибки на подаче.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января Рублёв вышел в финал турнира в Гонконге, одержав победу над представителем Китая Шан Цзюньчэном. Матч продолжался 2 часа 19 минут и завершился со счётом 4:6, 6:2, 6:3.

5 января Рублёв вышел в полуфинал турнира, обыграв французского теннисиста Артюра Фиса. Матч длился 1 час 52 минуты и завершился со счётом 6:4, 1:6, 6:2.