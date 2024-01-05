Гонконг, Китай, 5 января, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Российский теннисист, пятая ракетка мира Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Гонконге. В ¼ финала он одержал победу над представителем Франции Артюром Фисом.

ТАСС/ ANSA via ZUMA Press

Матч продолжался 1 час 52 минуты и завершился победой Рублёва со счётом 6:4, 1:6, 6:2.

Россиянин восемь раз подал навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Его соперник сделал 12 эйсов и допустил семь ошибок на подаче.

В полуфинале Рублёв сыграет с китайским теннисистом Цзюнчэном Шаном, который в четвертьфинале победил 16-ю ракетку мира, американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:4, 6:4.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре сербский теннисист Новак Джокович в финальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине одержал победу над итальянцем Янником Синнером, став семикратным победителем турнира. Встреча завершилась с общим счётом 6:3, 6:3 в пользу Джоковича.