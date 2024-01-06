Гонконг, Китай, 6 января, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Российский теннисист, пятая ракетка мира Андрей Рублёв вышел в финал турнира в Гонконге. В полуфинальном матче он одержал победу над представителем Китая Шан Цзюньчэном.

Global Look Press/Marco Alpozzi/Keystone Press Agency Андрей Рублёв

Матч продолжался 2 часа 19 минут и завершился победой Рублёва со счётом 4:6, 6:2, 6:3.

Россиянин десять раз подал навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. На счету его соперника четыре эйса и три ошибки на подаче.

В финале турнира в Гонконге Рублёв сыграет с финским теннисистом Эмилем Руусувуори, который занимает 69-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Как сообщало ИА Регнум, 5 января Рублёввышел в полуфинал турнира в Гонконге, одержав победу над представителем Франции Артюром Фисом. Матч продолжался 1 час 52 минуты и завершился со счётом 6:4, 1:6, 6:2.