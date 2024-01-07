Москва, 7 января, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Девятый юридический форум пройдёт в сентябре текущего года в Москве в рамках председательства РФ в БРИКС, передаёт «РИА Новости».

Предыдущий форум прошёл в прошлом году в Йоханнесбурге (ЮАР), где представители стран БРИКС обсуждали вопросы создания международного инвестиционного арбитражного центра.

Его концепция была разработана Министерством юстиции РФ совместно с Минэкономразвития, МИД и СПбГУ.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января 2024 года Российская Федерация начала председательство в межгосударственном объединении БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР). Также новый год начался с присоединения к БРИКС пяти новых членов — Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Ирана и Эфиопии. Таким образом, общее число участников БРИКС возросло до десяти.

Президент РФ Владимир Путин в своём обращении в связи с началом председательства России в БРИКС отметил, что к объединению в том или ином виде хотят подключиться порядка 30 стран.