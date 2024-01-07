Москва, 7 января, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Российское авторское общество подало в суд на владельца ночного клуба «Мутабор» из-за музыкальных композиций, которые были использованы заведением. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в Арбитражном суде Москвы.

Михаил Терещенко/ТАСС

Отмечается, что суд зарегистрировал иск общественной организации «Российское авторское общество» к ООО «Арт центр», которое является владельцем торговой марки «Мутабор».

«Дата заседания по данному делу пока не назначена», — приводит агентство слова собеседника.

Уточняется, что истец намерен взыскать с ответчика в качестве компенсации около 300 тысяч рублей за использование музыки.

Ранее Российское авторское общество заключило контракт с «Арт центром» на использование в ходе мероприятий в «Мутаборе» некоторых музыкальных треков, говорится в публикации.

«Истец считает, что ответчик просрочил сроки платежей за эту музыку и требует компенсацию с «Арт центра» в размере 300 тысяч рублей», — пояснил собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, телеведущая Ксения Собчак лишилась примерно 15 млн рублей на фоне скандала вокруг «голой» вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Собчак прокомментировала слухи об убытках, которые понесли другие участники скандального мероприятия. В публикации отмечалось, что певец Филипп Киркоров потерял не менее 70 млн рублей из-за отмены новогодних выступлений и двух больших концертов, сама Ивлеева — около 25 млн рублей, а певица Лолита Милявская — «десятки миллионов».