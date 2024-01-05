Москва, 5 января, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Собчак лишилась примерно 15 млн рублей на фоне скандала вокруг «голой» вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Об этом она написала 5 января в своём Telegram-канале.

Артем Геодакян/фотохост-агентство ТАСС Ксения Собчак

Собчак прокомментировала слухи об убытках, которые понесли другие участники скандального мероприятия. В публикации отмечалось, что певец Филипп Киркоров потерял не менее 70 млн рублей из-за отмены новогодних выступлений и двух больших концертов, сама Ивлеева — около 25 млн рублей, а певица Лолита Милявская — «десятки миллионов».

«Я потеряла порядка 15 млн рублей на отмене мероприятий. Но деньги — не главное», — отметила Собчак.

По её словам, уроки, которые приходится извлекать из тех или иных ситуаций, важнее денег. Она добавила, что падают и ошибаются все, и призвала «не травить упавших», а проявлять человечность.

Как сообщало ИА Регнум, Ивлеева провела 20 и 21 декабря в московском клубе «Мутабор» вечеринку с дресс-кодом, предполагавшим минимум одежды. Участниками праздника стали многие знаменитости, включая Собчак, Киркорова и Милявскую, а также Диму Билана, Ольгу Орлову, Глюкозу, Анну Асти и других.

Появившиеся в Сети кадры с «закрытого мероприятия» вызвали большой общественный резонанс, за которым последовали отмена концертов участников «голого бала» и их исключение из новогодних программ. Ивлееву суд оштрафовал на 100 тыс. рублей. Многие знаменитости на своих страницах в соцсетях принесли извинения за произошедшее.