Лондон, 24 декабря, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Выборы в Европарламент в июне 2024 года могут оказаться судьбоносными, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, слова которого приводит британская газета Guardian.

JULIEN WARNAND/EPA/ТАСС

«Европейские парламентские выборы в июне могут оказаться столь же судьбоносными, как и президентская гонка в США», — сказал он.

По его словам, страх избирателей перед неизвестностью может привести к тому, что они «поддержат правые популистские партии».

«Научно доказано, что страх перед неизвестностью и неопределенностью порождает гормон, который требует реакцию на угрозу безопасности. Это факт», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нынешние руководители Евросоюза не справляются со стоящими перед ЕС вызовами, в частности с вопросами конфликта на Украине и нелегальной миграции, и следует надеяться, что после выборов 2024 года к власти в Евросоюзе придут другие лидеры.

Он выразил надежду, что выборы в Европарламент в 2024 году, по итогам которых будет переизбрана и Еврокомиссия, помогут ЕС найти лидеров, которые смогут координировать работу всех стран Евросоюза и которые сами будут работать эффективнее.