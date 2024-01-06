Красногорск, 6 января, 2024, 13:51 — ИА Регнум. В Подольске Московской области стабилизировали работу котельной, из-за аварии на которой часть одного из микрорайонов осталась без тепла. Об этом 6 января сообщил глава Подольска Григорий Артамонов в Telegram-канале.

Администрация Подольска

«Специалистам удалось стабилизировать работу котельной «КСПЗ». Аварийные бригады за ночь ликвидировали обнаруженные прорывы», — сообщил он, добавив, что сейчас специалисты обеспечивают циркуляцию теплоносителя в сетях и начинают подключать многоквартирные дома.

Артамонов попросил жителей при запуске отопления обратить особое внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций. В случае повреждения радиаторов специалисты управляющей организации произведут их замену и ремонт, уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, в Подольске ввели режим ЧС локального характера из-за отсутствия отопления.

В Подольском городском округе Московской области произошёл прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ». 5 января были обнаружены три утечки, сроки ремонта замедлялись из-за режимного статуса объекта. В ликвидации прорывов были задействованы как силы самого предприятия, так и аварийных бригад МУП «Подольская теплосеть».

В этот же день Артамонов проинформировал, что аварийно-восстановительные работы на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ» завершены, а прокуратура Московской области организовала проверку в связи с перебоями в предоставлении коммунальных услуг на территории региона.