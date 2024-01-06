Подольск, Московская область, 6 января, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Режим ЧС локального характера введён в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск, сообщил 6 января глава округа Григорий Артамонов в своём Telegram-канале.

Администрация Подольска

«Так как отопление в многоквартирных домах северо-восточной части мкр. Климовск отсутствует уже продолжительное время, ввели режим ЧС локального характера», — написал он.

Артамонов отметил, что режим ЧС действует с 5 января, он позволит задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы.

Также глава округа объяснил, что из-за морозов система замёрзла и при запусках появляются прорывы на магистральной линии и в домах. Он заверил, что специалисты делают всё, что в их силах и в максимально короткие сроки устраняют течи.

«Резервный котёл, который мы запустили вчера, работает в штатном режиме. Продолжается ремонт второго котла», — информировал он.

Как передавало ИА Регнум, в Подольском городском округе Московской области произошёл прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ». 5 января были обнаружены три утечки, сроки ремонта замедлялись из-за режимного статуса объекта. В ликвидации прорывов были задействованы как силы самого предприятия, так и аварийных бригад МУП «Подольская теплосеть».

В этот же день Артамонов проинформировал, что аварийно-восстановительные работы на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ» завершены, а прокуратура Московской области организовала проверку в связи с перебоями в предоставлении коммунальных услуг на территории региона.