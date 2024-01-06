Ханья, Греция, 6 января, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Несколько общественных организаций греческого острова Крит выступили против предстоящего визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Ханью, где состоится его встреча с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом. Заявления организаций публикует портал zarpanews. gr.

Liu Jie/XinHua/Global Look Press Госсекретарь США Энтони Блинкен

Прибытие Блинкена ожидают 6 января на американской авиабазе Суда-бэй на Крите. Оттуда он поедет в Ханью, в дом Мицотакиса, где пройдут частные и рабочие переговоры политиков. Одним из участников рабочей встречи будет глава МИД Греции Йоргос Герапетритис.

Комитет мира Ханьи заявил, что «ястреб войны» Блинкен и премьер Мицотакис собираются обсуждать расширение участия Греции в поддержке конфликтов в Газе и Йемене, а это добавит «топлива в огонь» на Ближнем Востоке. В организации отметили, что греческое правительство ведёт с США консультации по вопросу отправки греческого фрегата и других военных кораблей в Красное море.

«Блинкен, go home», — говорится в заявлении комитета.

Члены организации уверены, что эта морская миссия направлена на защиту интересов не государства, а «больших групп, судовладельцев», и именно за этим Блинкен прибудет в Грецию.

Против визита Блинкена также выступили внепарламентская партия КПГ-МЛ (Компартия Греции — марксистско-ленинская) и Альянс «Остановите войну — солидарность с Палестиной». Их лидеры заявили, что турне Блинкена несет новые опасности народам Ближнего Востока.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января Блинкен в рамках турне прилетел в Анкару на встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. На повестке встречи были ситуация в секторе Газа, региональные проблемы и двусторонние отношения США и Турции.

Утром 4 января у дома госсекретаря США в штате Вирджиния прошла акция протеста в поддержку Палестины. Активисты облили автомобиль Блинкена красной краской, но никаких задержаний не последовало.