Минобороны показало работу российских снайперов на передовой
Минобороны России обнародовало видеозапись с работой российских снайперов в зоне спецоперации
Красный Лиман, ДНР, 27 июня, 2023, 08:32 — ИА Регнум. Снайперы Центрального военного округа прикрывают действия российских отрядов специального назначения в зоне спецоперации, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России, которое разместило соответствующий видеоролик.
На кадрах демонстрируется их боевая работа на краснолиманском направлении (ДНР). В ведомстве отметили, что снайперские пары скрытно выдвигаются в район выполнения боевых задач и подавляют огневые точки, а также пулемётные расчеты ВСУ.
В запись включены моменты, когда снайперы используют в ходе стрельбы тепловизоры. Старший разведчик рассказал о деталях работы снайперов.
«Проходим так, чтобы противник не заметил, потому что, помимо наземного наблюдения, противник использует ещё и дроны, то есть воздушное наблюдение. Передвигаемся по открытому участку, как правило, бегом. Под деревьями, кронами, прячемся. Используем складки местности», — заявил он.
Источник: Минобороны РФ.
Как сообщало ИА Регнум, в середине февраля стало известно, что российский снайпер одним выстрелом уничтожил двоих иностранных наемников, сражавшихся на стороне украинских войск. Боец прибыл в зону спецоперации из Якутии.
24 апреля Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российский снайпер наказал солдата ВСУ за оскорбительный жест в его сторону. 23 июня Минобороны РФ привело рассказ стрелка с позывным Лазарь, который сообщил, что российские снайперы-дальнобойщики наводят панику на украинских военных.