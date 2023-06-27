Красный Лиман, ДНР, 27 июня, 2023, 08:32 — ИА Регнум. Снайперы Центрального военного округа прикрывают действия российских отрядов специального назначения в зоне спецоперации, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России, которое разместило соответствующий видеоролик.

Кадр из видео

На кадрах демонстрируется их боевая работа на краснолиманском направлении (ДНР). В ведомстве отметили, что снайперские пары скрытно выдвигаются в район выполнения боевых задач и подавляют огневые точки, а также пулемётные расчеты ВСУ.

В запись включены моменты, когда снайперы используют в ходе стрельбы тепловизоры. Старший разведчик рассказал о деталях работы снайперов.

«Проходим так, чтобы противник не заметил, потому что, помимо наземного наблюдения, противник использует ещё и дроны, то есть воздушное наблюдение. Передвигаемся по открытому участку, как правило, бегом. Под деревьями, кронами, прячемся. Используем складки местности», — заявил он.

Источник: Минобороны РФ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815904" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Минобороны показало работу российских снайперов на передовой

Как сообщало ИА Регнум, в середине февраля стало известно, что российский снайпер одним выстрелом уничтожил двоих иностранных наемников, сражавшихся на стороне украинских войск. Боец прибыл в зону спецоперации из Якутии.

24 апреля Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российский снайпер наказал солдата ВСУ за оскорбительный жест в его сторону. 23 июня Минобороны РФ привело рассказ стрелка с позывным Лазарь, который сообщил, что российские снайперы-дальнобойщики наводят панику на украинских военных.